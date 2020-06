Notes: Řekni, kam ty prachy jdou… aneb Co jste dosud nevěděli o „krizových“ nákupech ani příštím rozpočtu

Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal

Takové poněkud neosobní… Ministr pro všechno Karel Havlíček sní o tom, že se v rámci Evropské unie Česko stane průkopníkem virtuálního předsednictví. Jeho šéf Andrej Babiš si již několikrát veřejně posteskl, že předsedat Unii je zbytečně drahý špás a je to vlastně prý jen taková „žvanírna s chlebíčkama“. Tak to teď zkusíme bez chlebíčků, i když lidé, kteří unijní vyjednání zažili, nad plánovaným předsednictvím pomocí videokonferencí nedůvěřivě kroutí hlavou. Ono totiž nejde o ty chlebíčky, ale o to, že se lidé při osobním setkání mají přeci jen větší šanci dohodnout.

Další miliardy na dálnice. Babiš naopak nemíní příliš šetřit jinde. Jeho vláda už předložila poslancům návrh rozpočtu na příští rok, ale schodek chce teď navýšit na rekordních půl bilionu korun. Až doteď se nevědělo, na co chce vlastně další peníze použít, ale kolega Jan Tvrdoň zjistil, že sám premiér podal ve Sněmovně obratem několik pozměňovacích návrhů k již předloženému návrhu, z nichž vyplývá, kdo má co dostat. Nejvíc dodatečných financí – dvacet miliard – by mělo získat ministerstvo dopravy. Kdyby člověk nevěděl, jak to tady chodí, mohl by se i těšit na nové dálnice.

Jak se vám líbí? Před nadcházejícím jednáním Sněmovny se o rozpočtu vyjednává, politici nešetří výhradami či podmínkami, za kterých jsou ochotni jej podpořit. V textu Vláda naporcovala sto miliard v rozpočtu na poslední chvíli. Ze Sněmovny zní slova o odfláknuté práci a otazníčcích se dozvíte, co si o něm kdo myslí.

Nákupy mimo soutěž. Kolegyně Eliška Bártová-Hradilková zjišťovala, jak stát hospodařil v době nouzového stavu. Téměř osm miliard korun se vyplatilo bez soutěže a kontrolovatelných pravidel a vy se můžete podívat na detailní přehled, kam a jak státní peníze vlastně putovaly.

Jak se vychovává nový Jágr. Na sociálních sítích se vzrušeně debatuje o tom, zda má trenér křičet na patnáctileté hokejisty a prokládat své výchovné projevy urážkami a vulgarismy. Mnozí soudí, že bez toho se špičkový sportovec vychovat nedá (docela by mne zajímalo, zda to třeba ve Švédsku či Finsku dělají též), ale prakticky nikomu nevadí, že padají i tvrdé rasistické urážky, všímá si v komentáři Jan Moláček. Jestli někdo potřeboval důkaz, že i v této zemi máme s rasismem problém, diskuse o „výchově“ mladých sportovců, v níž jsou prakticky úplně ignorovány trenérovy výroky o „smradlavých špinavých cikánech“, je toho důkazem.

Ve svém pravidelném podcastu si o tom povídal také Filip Titlbach se sociologem Danielem Prokopem a reportérkou Janou Ustohalovou.

Mávání rouškami na povel. Žen zahalených v burce u nás navzdory varování bojovníků proti imigraci stále moc nepotkáte, ale s jednou jste se možná setkávali během koronavirové karantény. Skrývala tvář záchranářky Kristiny Höschlové, která se tak vysmívala nařízením nosit roušku. „Celorepubliková rouškománie mi připomíná socialistickou propagandu. Řeklo se mávat mávátky, ověnčit se rudými hvězdami, tak se mávalo a věnčilo,“ vysvětluje v rozhovoru s Petrou Procházkovou svůj pohled na karanténu, během níž se spousta dobrovolnic a dobrovolníků pustila do výroby nedostatkových ochranných prostředků. Nejen toto, ale spousta dalších opatření jí přišlo zbytečných a přefouklých.

Takový báječný výbuch. Jen dva roky fungoval na horké hranici mezi oběma Korejemi Mezikorejský styčný úřad, údajný začátek spolupráce obou zemí a prý snad i zárodek budoucího sjednocení, jak se při jeho otevření psalo. Včera ho Severokorejci odstřelili. A to doslova, přičemž tamní tisková agentura si pochvalovala, jaký to byl „báječný výbuch“. Co je k této provokaci vedlo, jakými dalšími akcemi vyhrožují a jak reaguje Jižní Korea, si můžete přečíst v textu Magdaleny Slezákové.

Co si zítra přečtete v tištěném vydání:

Vláda naporcovala sto miliard v rozpočtu na poslední chvíli

Nová dělicí linie v hlavách českých voličů

Konzervativní soud posílil ochranu menšin ve Spojených státech

Nadávali mi do černých vran, říká bývalá poslankyně Monika Mihaličková

Komentář: Vzpoura proti historii psané bílým mužem

Červený flek po klíštěti je výhra. Říká vám: Řešte to!

Francouzská historička popisuje města a sídla, ze kterých se vytratil život

Co ještě stojí za povšimnutí:

Skupina studentů promítla komunistickým poslancům během dnešní tiskové konference na řečnický pult fotografii Milady Horákové, pořízenou během zinscenovaného procesu s ní. Zprávu přinesl iRozhlas a vy se můžete podívat na video.

Prezident Donald Trump včera řekl, že stažení části amerického vojenského kontingentu z Německa souvisí s tím, že Berlín nevydává na obranu tolik, kolik se v rámci NATO zavázalo, a obvinil ho, že znevýhodňuje USA ve vzájemném obchodu. Zprávu zveřejnila agentura Reuters.

Poprvé od války v roce 1962 se na společných hranicích v Himalájích střetly čínské a indické ozbrojené síly, uvedla BBC. Dvacet indických vojáků přišlo o život, Indie později oznámila, že ztráty jsou i na čínské straně. Obě země vlastní jaderné zbraně.

Jednoho z nejbohatších Číňanů Che Siang-ťiena (časopis Forbes ho zařadil na 45. místo světového žebříčku multimiliardářů a jeho majetek odhadl na 24 miliard dolarů) unesli i s rodinou z jeho domu ve Fo-šanu. Policie je vysvobodila poté, co se jeho synovi podařilo únoscům utéci, přeplavat řeku a uvědomit úřady. Na další informace je podle zpráv CNN čínská policie zatím skoupá.

A ještě jednou CNN: Vědci spočítali, že v naší galaxii Mléčná dráha může být minimálně 36 aktivních, komunikujících inteligentních civilizací. Ale vzhledem k velké vzdálenosti od nás možná nikdy nebudeme vědět, jestli existují, nebo kdy existovali.