Trenér Stloukal: Rasista nejsem, omlouvat se nebudu. O „špinavých cikánech“ bych mluvil i před romským hráčem

Budete ke svému rasistickému výroku ještě zaujímat nějaké stanovisko?

Určitě nebudu, nemám důvod, protože rasista nejsem ani se tak necítím. To je nejdůležitější věc. Když jsme se o tom bavili, nikdo z kolegů trenérů ani z vedení Techniky na tom nic závadného nebo rasistického neshledal. Jestli to v tom někdo hledá, zatahuje nějaké své politické ambice do dětského světa, kde nemají co dělat. Takže určitě ne.

V oficiálním stanovisku klubu se ale píše, že jste byl upozorněn na nevhodnost některých formulací.

To upozornění znělo, že někteří to tak můžou brát.

Vyjádření klubu VSK Technika Hokej Brno k výrokům Martina Stloukala Martin Stloukal je nadále ve funkci hlavního trenéra extraligového mužstva dorostu. S trenérem byl proveden pohovor, ve kterém byl upozorněn na nevhodnost některých používaných metafor v nahrávce. Martin Stloukal byl upozorněn na to, že jakékoliv komentáře k hokejovým klubům v ČR může podávat pouze vedení klubu.

Takže nepřistupujete na to, že formulace „špinaví smradlaví cikáni“ je rasistická?

Byla to