Vláda naporcovala sto miliard v rozpočtu na poslední chvíli. Ze Sněmovny zní slova o odfláknuté práci a otazníčcích

Je to tabulka na jednu stranu A4, kterou se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) snaží přesvědčit opozici, aby podpořila státní rozpočet se schodkem 500 miliard. Pro KSČM, která současný kabinet dlouhodobě podporuje, je to ale málo. Za nedostatečné vysvětlení toho, kam přesně má půl bilionu putovat, to považují i Piráti. Právě s nimi vládní hnutí ANO o rozpočtu aktuálně horlivě vyjednává. Přesto premiér začal mluvit o variantě předčasných voleb.