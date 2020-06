Některé zákony jsou tak hloupé, že je lidé nedodržují, říká ústavní soudce Uhlíř. Čeká ho rodičovská dovolená

Nakolik je u elitních právníků obvyklé, že si berou dva měsíce volna, když se jim narodí potomek?

To opravdu nevím. Je to poprvé, co si beru rodičovskou dovolenou. S předchozími dětmi jsem si ji nebral.

Proč jste si ji vzal teď?

Protože jsem mohl. Doba se změnila. Upřímně řečeno, dva měsíce jsou spíš symbolická délka.

Většina mužů nezůstává doma s dítětem ani symbolicky.

Spíš je pro mě otázka, proč je to jen na dva měsíce, a ne déle. To by ale zase nebylo kolegiální k ostatním soudcům, protože by za mě museli pracovat. Snad vydrží přes prázdniny převzít část mé agendy. Slíbil jsem ženě, že když všechno dobře dopadne, zůstanu na pár měsíců doma, a to je asi tak všechno.

Na váš stůl přijde průměrně deset ústavních stížností týdně. Budete muset jejich vyřizování po návratu dohnat?

To záleží na panu předsedovi. Doufám, že těch asi osmdesát věcí rozdělí mezi mé kolegy, protože někdo musí být soudce-zpravodaj. Jestli mi přidá práci v září, to nevím. Ale na oznámení, že jdu na rodičovskou, reagoval velmi vstřícně a mile.

Jako jeden z mála vysoce postavených soudců dost často komentujete na Twitteru aktuální dění. Jiní právníci naopak říkají, že programově na sociálních sítích nejsou, protože nechtějí, aby bylo vidět jejich soukromí a názory. Proč jste na Twitteru vy?

Někdy mám potřebu zvolat něco nahlas. A Twitter je na to vhodný prostor. Současně je to velmi nepříjemný způsob prokrastinace, takže se snažím bojovat, abych na něm netrávil moc času.

Neobáváte se, že vaše komentáře nemusí prospět představě veřejnosti o nezávislosti a nestrannosti ústavního soudce?

Ústavní soudce má být nestranný ve vztahu k účastníkům a k věci, kterou rozhoduje. Ale proč by měl být nestranný, pokud jde o jeho názory? Naopak se asi očekává od soudců, zejména od ústavních, aby měli nějaké názory. Kdyby byli zcela názorově ploší a nevýrazní,