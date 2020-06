Česká vláda utužuje moc svou a oligarchů, které zastupuje

Esej sociologa Stanislava Bilera: Kdo žije delší dobu v cizině, už se nikdy nevrátí do stejné země. Co bylo před odjezdem normou a samozřejmostí, stává se po návratu lokální zvláštností. Hérakleitova teze o nemožnosti vstoupit dvakrát do stejné řeky po staletí odvádí pozornost k měnící se řece. Ale jsme to my sami, kdo se mění a kdo vidí pokaždé jinou řeku. Po dvou měsících v nouzovém stavu jsme se stali jinými lidmi a věci dříve normální začnou pro mnohé ztrácet smysl.