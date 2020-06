„Přestal mi dýchat v náručí.“ Příběhy předčasně narozených dětí bývají dramatické, stále častěji ale končí šťastně

Každý rok se v Česku předčasně narodí více než 8000 dětí, což je až o 60 procent více než před dvaceti lety. Na druhou stranu klesá počet těch, které si odnesou do života trvalé postižení. Deník N oslovil maminky, které si tímto těžkým obdobím nedávno prošly. Většina z nich mluví o obrovském strachu, zda to jejich dítě zvládne, a často také o neodůvodněných pocitech viny, že ho nedokázaly donosit.

Barboře se na jaře narodila dcera ve 30. týdnu těhotenství, tedy o dva a půl měsíce dříve, než by měla. Předčasný porod pro ni byl šok, dosud totiž probíhalo těhotenství skoro ukázkově. Při běžné prohlídce ale lékaři zjistili, že trpí takzvanou preeklampsií, což je závažná těhotenská komplikace. Bylo potřeba provést co nejdříve císařský řez. „Dcera po porodu měřila 39 centimetrů a vážila 1300 gramů. Když jsem ji poprvé viděla, říkala jsem si: je tak strašně malinká, že to nemůžeme zvládnout,“ vzpomíná Barbora.

První den byli lékaři docela optimističtí, žádné velké komplikace u holčičky nenastaly. Hned druhý den ale přišly špatné zprávy. „Dcera začala mít problémy s dýcháním a vylučováním stolice. Následovala série vyšetření. Převezli nás do FN Motol a lékaři začali mluvit o tom, že bude mít možná vývod střev,“ popisuje.

Barbora navíc rodila v době koronavirové epidemie, kdy za ní do nemocnice nikdo z blízkých nesměl. Velkou starost o dítě tak neměla s kým sdílet.

Ležela několik dní sama na pokoji a za dcerou docházela na oddělení. „Jen jsem s hrůzou čekala, jakou další zprávu se dozvím. Pohled na malé bezbranné tělíčko napojené na tolik přístrojů. K tomu ještě přibyly výčitky, že za předčasné narození dítěte mohu já, protože ani nedokážu dítě donosit,“ svěřuje se.

Tento pocit přitom podle lékařů trápí mnoho maminek předčasně narozených dětí. „Takové výčitky svědomí jsou samozřejmě zcela neodůvodněné. K předčasnému porodu dochází častokrát například kvůli infekci v těle matky, která ale není způsobená špatnou hygienou,“ říká Lumír Kantor, primář neonatologického oddělení FN Olomouc, který se péči o nedonošené děti věnuje přes třicet let.

„Psychika hraje velkou roli, proto se tento problém snažíme probírat s maminkami, u kterých předčasný porod očekáváme. Vysvětlujeme jim, jak je důležité, aby si nic nekladly za vinu,“ dodává lékař.

Bářin příběh dopadl dobře. Lékaři po několika dnech dokázali střeva předčasně narozené holčičky „rozchodit“ a po sedmi týdnech v nemocnici žena odcházela domů s miminkem, které mělo téměř dvojnásobek své porodní váhy.

„Přestal mi dýchat v náručí“

Velmi častou komplikací nedonošených dětí jsou nedostatečně vyvinuté plíce. Dětem selhává dýchání a musí být připojené na kyslíkovou podporu. Tento problém měl i syn paní Zdeňky, který se narodil ve 33. týdnu. „První dny se rozdýchal a vypadalo to, že bude v pořádku. Jenže čtvrtý den po porodu, když jsem ho zrovna držela v rukou, mi najednou