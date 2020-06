Města duchů včera a dnes

Lidice, nacisty vypálené a srovnané se zemí, leč po válce v blízkosti obnovené. Doupov v severozápadních Čechách, jehož německé obyvatelstvo bylo vysídleno a území začleněno do vojenského výcvikového prostoru, takže zanikl a z 272 budov tam zbyla jediná. Dolní Vltavice ležící na dně Lipna, z něhož se jen vzácně vynořuje formou umělecké performance, konkrétně 3D animace zaniklých budov promítané na vodní clonu nad nádrží.

To je jen několik zdejších lokalit, které českého čtenáře napadnou v souvislosti s tématem ztracených či zaniklých měst. Ovšem žádné z nich si nenašlo cestu do knihy Atlas ztracených měst. Její autorka, francouzská historička Aude de Tocquevillová, v ní náš region poněkud pomíjí, i když do ní jinak zařadila četné příklady z Evropy i jiných kontinentů (pro jistotu i dva francouzské).

Dohromady píše o více než čtyřiceti sídlech, která spojuje to, že se z nich vytratil život – nebo se do nich ani nikdy nikdo nenastěhoval. To poslední je případ krátké existence tchajwanských měst San Zhi a Wanli, která „vznikla v myslích zapálených přívrženců futuristické architektury“, ale projekt byl opuštěn ještě před dokončením (a budovy pak srovnaly se zemí buldozery).

Trochu podobně se jeví i