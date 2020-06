První termokamery už měří, redaktor měl v nemocnici 33,3 °C. Zbylé jsou ve skladech, kvůli formalitám i nepotřebnosti

Jedním z prvních míst, kde už termokamery od společnosti Avestech měří, je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Ta dostala od ministerstva čtyři přístroje, ve zkušebním provozu je zatím jeden, který nainstalovali minulý týden. Teplotu příchozím pacientům měří na společném příjmu interně nemocných, kam míří potenciální pacienti s koronavirem.

„Máme to připravené na oddělení tak, že kdokoliv chce vstoupit do ambulance, musí si nejprve zazvonit na telekomunikační zařízení. Teprve poté je vpuštěn dovnitř. Právě u zvonku mu přitom změříme teplotu a zjistíme, zdali pacient není potenciálně rizikový,“ říká k tomu vedoucí lékař oddělení Jan Krupička.

Kamera je ve zkušebním provozu. Pokud se osvědčí, nemocnice začne řešit, na jakých dalších odděleních by bylo možné je případně využít. Zatím lékaři nechtěli fungování kamer detailněji hodnotit.

„Velká zkušenost s tím zatím není. Tu praktičnost zjistíme až v silném provozu. Můžu vám říct první dojmy – a to, že si musíme určitě ještě s kamerou a měřením trochu pohrát. Především kvůli jejímu směřování, aby to nesnímalo venkovní teploty. Když jsme to předtím měli namířeno na vchodové dveře,