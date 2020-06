Uděláme předsednictví online a ušetříme. Babiš vítá Havlíčkův „fantastický projekt“

Premiér Andrej Babiš ve svém hlášení oznámil, že vicepremiér Karel Havlíček přišel s nápadem přesunout české předsednictví EU do online prostředí. Havlíček pak pro Deník N vysvětlil, že by se velké množství úřednických jednání mohlo odehrát formou videokonference. Bývalý tajemník pro evropské záležitosti ale míní, že osobní setkání jsou nenahraditelná.

Premiér Babiš (ANO) označil Havlíčkův nápad přesunout české předsednictví v roce 2022 z velké části do online prostředí za „fantastický projekt“. „Mě strašně bavilo mít vládu přes video, bylo to praktické. Před zasedačkou nečekaly hordy úředníků, na Úřadu vlády nebyl žádný oběd a nikdo nikam nejezdil, takže jsme šetřili. Nebyla tam žádná auta, takže jsme šetřili životní prostředí,“ říká Babiš na videu zveřejněném v neděli večer.

„Bohužel mě kolegové dotlačili do toho, že zítra (v pondělí 15. června, pozn. red.) bude zase vláda fyzicky. Já bych vydržel i déle takto přes video. Je to praktické. A pan kolega Havlíček vymyslel fantastický projekt e-předsednictví. A určitě to bude stát méně peněz, než jsem navrhoval, i když všichni křičeli,“ dodal premiér bez dalších podrobností.

Předseda vlády opakovaně mluví o tom, že české předsednictví musí být levné. Deník N dříve upozornil, že Babiš o této události za zavřenými dveřmi hovořil jako o „žvanírně s chlebíčkama“. Zmiňoval také možnost vést část jednání po Skypu. A to ještě před koronavirovou pandemií.

Proti škrtání se staví opozice i koaliční sociální demokraté – podle nich jde o hazard s pověstí České republiky. Babišova vláda bez hlasů ministrů ČSSD již dříve schválila úspornější podobu předsednictví, které by tak mělo přijít na zhruba 1,2 miliardy korun.

Havlíčkův námět by mohl – podle slov samotného vicepremiéra – náklady ještě snížit. Havlíček Deníku N řekl, že jednání formou videokonferencí by mohlo šetřit čas i peníze – na cestovném, dietách nebo speciálním servisu.

„Krize ukázala, že je možné, aby se setkání dělala na e-bázi. Je to bezpečné, stojí to méně peněz, šetří se čas. Cílem ale není rušit všechna setkání na nejvyšších úrovních, ale