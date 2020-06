Macron varuje před evropskou závislostí na Číně a ukazuje, jakým směrem se Francie po epidemii vydá. Poslouchejme pozorně

Komentář Petra Janyšky: Francie končí s většinou opatření, která měla chránit před koronavirem, vrací se k normálnímu životu, ale to – alespoň podle toho, o čem ve svém projevu mluvil prezident Macron – neznamená návrat do vyježděných kolejí. A protože z druhého vlivného centra EU, Berlína, znějí podobná slova, dá se odhadnout, kam by se mohla Unie v příštích letech ubírat.