K Babišovi se v krizi přiklonili méně vzdělaní a ženy, dominuje u seniorů. Jeho strop je už jen o kousek výš

Během posledního kvartálu se Babišovi podařilo mírně rozšířit řady svých příznivců o ženy, o lidi po třicítce a o voliče s nižším vzděláním. Plyne to z volebního modelu Kantar CZ. Podpora stran a hnutí se v posledním měsíci začala vracet do starých kolejí, tedy do období před pandemií.