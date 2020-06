Sirka, prsty, nehty. Je úplně jedno jak, hlavně klíště vyndejte rychle a ničím nezapatlávejte, radí parazitologové

Sezona klíšťat je na vrcholu a s ní i riziko nemocí, které přenášejí. Vědci v Českých Budějovicích úspěšně otestovali novou vakcínu proti borelióze. Na hlodavcích funguje skvěle, ale co u lidí? „To je hudba budoucnosti. Zatím je spolehnutí jen na červený flek. Alfa a omega je prohlídka těla po návratu z lesa a klíště hned ven. Jakkoliv. Hlavně hned,“ radí parazitologové Radek Šíma a Jan Perner. Co mají klíšťata ve své lékárničce? Účinkuje repelent? Které klíště zabíjí?

Zakousnout se do člověka je pro chudáka klíště většinou kamikadze útok. Jak to, že klíště nepozná, že člověk není srna?

Radek: Klíště si nevybírá. Hraje vabank, taková je jeho životní strategie. Čeká v lese připravené v trávě, a co mu projde kolem, po tom jde. Je mu fuk, jestli je to srnka, nebo člověk, který se ho dříve či později zbaví – a zabije ho.

Jan: Má málo příležitostí, nemůže si dovolit být vybíravé. V případě, že si vybere nás, páchá sebevraždu, ale podřizuje se biologickému diktátu: „Hele, jde někdo s krví. Zachyť se a saj. Uvidíme, jak to dopadne.“

Většině lidí se klíšťata protiví, až hnusí a bojí se jich, hlavně kvůli dvěma ošklivým nemocem, které přenášejí. Jaký vztah k nim máte vy?

Radek: Jsou to fascinující zvířata už jen pro tu svoji unikátní životní strategii. Parazit, který dokáže třeba rok hladovět při čekání na hostitele, ale když je příležitost, nasaje se během týdne tak, že až stonásobně zvětší svůj objem.

Jan: Ono se totiž řekne „stonásobně zvětšit svůj objem“, ale představte si, že byste vypila stonásobek své váhy a byla v pohodě.

To je zatraceně hodně sudů piva!

Jan: Jo. Jednou jsem spočítal, že by člověk musel vypít desítky piv za hodinu, aby stačil tempu klíštěte a zvětšil svojí váhu stonásobně třeba za měsíc. Klíště si taky umí zařídit, aby se při sání nesrážela krev. A zatímco bodnutí komára cítíte, sání klíštěte ne, i když to trvá celé dny. Nesvědí, nebolí. Je úžasné, jak si pomocí molekul ve slinách umí hrát s imunitou hostitele. A pak je tu přenos patogenů, což je bohužel vedlejší produkt způsobu jeho života, ale klíště za to nemůže, že před vámi sálo na zvířeti, které patogeny mělo.

Radek: Klíště vypadá na první pohled strašně primitivně. Pytel s osmi nožičkama, ale pro vědce je plný úžasně zajímavých molekul. Ve slinách má antikolagulanty, tedy látky proti srážlivosti krve, anestetika nebo molekuly tlumící imunitní odpověď. Sliny klíštěte jsou dobře vybavená lékárna.

Existují snahy je nějak využít v medicíně?

Jan: Určitě.