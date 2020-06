Monika Mihaličková do šesti let vyrůstala v maringotce a stala se první a dodnes jedinou romskou poslankyní v českém parlamentu. Od odchodu z politiky pracuje jako psycholožka, v současnosti také pomáhá romským dětem studovat. Svůj životní příběh popisuje v rámci seriálu Česká inspirace.

Z maringotky do Sněmovny. „Děti mě bily a nadávaly mi do černých vran,“ říká jediná romská poslankyně

„Na mém životě je dobře vidět, jak důležité je u romského dítěte vzdělání a podpora rodiny či okolí. Proto jsem se rozhodla, že budu pomáhat shánět pro romské studenty stipendia a žádat o příspěvky obyčejné lidi. Někteří mě od toho zrazovali. Nevěřili, že Češi budou chtít posílat peníze na romské děti. Ale já dobře vím, že v Česku je řada slušných a velkorysých lidí, jen nejsou tolik vidět a slyšet.

Někdy se ptám dárců, proč přispěli. Když nám někdo daruje vyšší částku, třeba deset tisíc, osobně jim zavolám a poděkuju. Jedna paní mi řekla, že je Romka a má romské děti, ale není to na nich poznat. A že ty peníze posílá pro děti, na nichž to poznat je a které kvůli tomu zažívají újmu. Jeden profesor mi řekl, že jeho maminka pracovala v sociálních službách a on díky ní ví, jak je vzdělání pro romské děti zásadní.

Pro mě byla rozhodující naše máma. Pracovala jako učitelka v mateřské školce, měla dvě maturity a dobře nás vedla. Taky byla přísná. Když jsem neměla dostatečně krasopisně napsané úkoly, vytrhla