Protesty neohrožují Západ, ale bájný „normální svět“. Toho nebude žádná škoda

Komentář Jana Moláčka: Protesty v USA, které se přelily do mnoha zemí, jsou jen další událostí posledních let, jež zavdala příčinu k varováním před koncem Západu. Tyto hlasy mají jedno společné – směšují označení Západ s tím, čemu někteří politici říkají „normální svět“. Tedy značně idealizovanou podobou uspořádání světa i západních společností před nástupem globalizace a emancipačních hnutí v padesátých a šedesátých letech minulého století. To ale není totéž. Západu by byla škoda. Snění o návratu do světa, který v podobě, v níž ho líčí jeho protagonisté, nikdy neexistoval, žádná škoda nebude. Budou-li ho ale bránit tak urputně jako dosud, může bouře odporu nakonec opravdu smést i Západ.

Západ prý už zase končí. Po migrační vlně a green dealu, po úpravě francouzských školních tiskopisů a Istanbulské smlouvě za to tentokrát mohou protesty proti rasismu v USA a debata, která nekličkuje jako zajíc před faktem, že rasismus zůstává zásadním a nevyřešeným problémem nejen americké společnosti.

Není to nic nového. Takový Tomio Okamura používá pro označení kulturního prostoru, jehož je Česká republika součástí, zásadně slovní spojení „dnes již zdegenerovaný neomarxistický takzvaný Západ“ už dlouho. A není sám. Veškeré variace na toto téma mají stejné sdělení – Západ byl opravdovým Západem kdysi dávno, teď už ne.

Všechny tyto hlasy mají ale společnou ještě jednu věc – označují slovem Západ dokonalou antitezi toho, co ve skutečnosti Západ Západem dělá.

Když někdo naříká nad „zánikem západní civilizace“, obvykle se rychle ukáže, že má na mysli značně zromantizovanou podobu jedné západní historické epizody. A sice té, v níž ještě naplno vládla privilegia privilegovaných, diskriminace diskriminovaných však už neměla tak očividnou a brutální podobu, aby privilegovaným narušovala iluzi, že se jim podařilo vytvořit ideální svět.

Bílí heterosexuální muži tak automaticky zastávali vedoucí politické, ekonomické i společenské pozice, jejich bílé ženy se jim v rámci „tradiční rodiny“ staraly o společné bílé děti a ti, kdo tento ideál naplnit nemohli – protože nebyli dost bílí nebo jim to neumožňovala třeba jejich sexuální orientace –, dělali, co na ně zbylo, neupozorňovali na sebe a ke štěstí jim stačilo, že už je nikdo nevyháněl z univerzit a restaurací a nepronásledoval (nebo aspoň ne tak často, otevřeně a beztrestně jako dřív).

Stejně jako rodokapsy o pirátech či kovbojích, stejně jako příběhy červené knihovny i tato představa romantickým nátěrem překrývá temné stránky reality, kterou předstírá, že popisuje.

Auťáky na benzin v této pohádce o Západu tak pouze vozí své majitele do kanceláří a jejich šťastné rodiny na nákupy či výlety, ovzduší ale nikomu neotravují. Ženy nebo příslušníky menšin by ani nenapadlo si stěžovat na nemožnost žít svůj život podle vlastních představ. O zbytku světa, který funguje jako zásobárna surovin, levné práce a exotických zážitků, ani nemluvě.

Západ nestojí na neměnných pravdách

Jenže Západ nedělá a nikdy nedělala Západem dominance „heterosexuálního bílého muže“ ani ekonomika poháněná uhlím a ropou, ani bezpodmínečná adorace historických postav včetně těch nezpochybnitelně zasloužilých typu Winstona Churchilla.

Západ stojí na věčném pochybování, ne na věčných pravdách. Tím se zásadně a kategoricky liší od společností, v nichž věčné pravdy platí a jsou nedotknutelné. A to je také důvod, proč je úspěšnější než ony.

Je totiž schopen a ochoten reagovat na nová poznání a myšlenky, přiznat si překonanost konceptů, jakkoliv mohly být ve své době užitečné, a opustit je. Je schopen technologické změny nejen vymyslet, ale také využít a nenechat se jimi zotročit. A je taky schopen nahlédnout, že uspořádání, které udržuje privilegia jedněch nad druhými, ač jsou si před zákonem formálně rovni, nelze legitimně obhájit.

Tyto své schopnosti má Západ v posledních měsících a letech spoustu příležitostí znovu a znovu osvědčit. Jako řetězovou reakcí se náhle bortí řada vzájemně nesouvisejících věcí, které si mnozí zvykli za věčné pravdy pokládat – ať už jde o přesvědčení, že ekonomiku bude navěky pohánět uhlí a ropa, nebo o iluzi, že diskriminaci rasových či etnických menšin stačí vypustit ze zákonů a ona zmizí i z reálného života.

S těmito představami se ale nebortí Západ. Právě naopak – Západ by skončil, kdyby připustil, aby se staly věčnými pravdami, a nedovolil je zpochybňovat. Přesně o to se pokoušejí ti, kdo je svým voličům nabízejí v úhledném balíčku s nálepkou „normální svět“.

Volání po odstranění rasové a jiné diskriminace, odpor proti ničení planety nebo ochota vidět historické osobnosti v celé šíři jejich působení ohrožuje romantickou karikaturu Západu, ne Západ.

Frustraci není radno bagatelizovat

Legitimní otázka ovšem zní, zda nelze zajít příliš daleko a namísto karikatury začít narušovat i skutečné základy a hodnoty, na nichž Západ spočívá.

Samozřejmě lze a v mnoha případech se tak i děje. Leckteré projevy, které provázejí třeba nynější zcela pochopitelnou vlnu odporu proti rasismu v USA a dalších zemích, za tuto hranici zacházejí. Nejen samozřejmě násilí či rabování, ale také například živelné bourání Kolumbových soch apod.

Nezpochybňuji, že narativ „objevení“ a „dobytí“ Ameriky není dále udržitelný. Vždyť i samotná slova, která jsme byli zvyklí v této souvislosti používat, nás usvědčují, že se na tento příběh díváme čistě z perspektivy evropské kolonizace a nadvlády. Ale je rozdíl mezi rozšířením perspektivy a svévolným a jednostranným zásahem do veřejného prostoru. Stejně tak sprejování po pražské Churchillově soše je nechutné vandalství.

Jenže o tom, zda se potřebná likvidace neudržitelné karikatury Západu nezvrhne v nastolení karikatury jiné, pro skutečnou podstatu Západu stejně nebezpečné, rozhodují do značné míry ti, kdo tu první karikaturu brání.

Pokud se náhle děsí radikality svých odpůrců – ať už jsou to nynější demonstranti v USA, evropské iniciativy protestující proti uhlíkové ekonomice, anebo třeba aktivisté přepravující do Evropy uprchlíky na lodích v rámci ani ne tak humanitární pomoci jako spíš politického statementu –, pak nechť si uvědomí, z čeho tato radikalita pramení. Tím pramenem je frustrace, která je důsledkem nekonečného přehlížení problémů, bagatelizace, zesměšňování, demagogických a často nenávistných útoků. Jistá švédská studentka by mohla vyprávět.

Důvody nepokojů v USA mají samozřejmě kořeny podstatně starší, než jsou necelé čtyři roky funkčního období Donalda Trumpa. Přesto je evidentní, že k zoufalství a pocitu bezmoci, z něhož část demonstrantů nevidí jiné východisko než destrukci, přispěl i fakt, že je ve funkci právě on.

Není přitom třeba ani odkazovat na jeho militantní a polarizující vyjádření, kterými se dál pokouší rozeštvat společnost, jako by mu nestačilo, že už stojí na barikádách.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Stačí se vžít do kůže Afroameričana, který musí týden co týden sledovat zprávy o rasistických excesech a blahosklonné benevolenci vůči jejich pachatelům. Připomeňme třeba černého běžce Ahmauda Arberyho, kterého v únoru v Georgii zastřelila bělošská dvojice, otec se synem. Pachatelé byli obviněni z vraždy až v květnu a to pouze proto, že se na veřejnost dostalo video, které je z činu usvědčuje.

Už to samo o sobě je dost zlé – jenže je k tomu potřeba připočíst fakt, že si země do svého čela zvolila prezidenta, který je idolem a politickým favoritem přesně té části společnosti, která podobný přístup schvaluje, omlouvá nebo alespoň přehlíží. A není vyloučené, že se ho chystá zvolit znovu. Nějaké další otázky ohledně radikality protestujících?

Budoucnost Západu do značné míry závisí na tom, zda se ho odhodlají hájit i ti, kdo zatím dávají přednost jeho nepovedené karikatuře.