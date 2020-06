Záchrana života někde jen s vlastní kyslíkovou lahví. V Latinské Americe pandemie dál rozevírá nůžky

Nákazu do Latinské Ameriky přivezli ti, kteří si mohou dovolit cestovat do Evropy a USA. Umírají na ni ale převážně ti chudí. Dlouhodobě doširoka otevřené společenské nůžky mají v době pandemie fatální důsledky, popisuje v komentáři z jihoamerického kontinentu Tomáš Nídr.

Česko mělo svoje „italské“ lyžaře, Mexiko svoje lyžaře „coloradské“. Právě přes milovníky zimních sportů, kteří si jako nechtěný suvenýr přivezli do své vlasti koronavirus, vstoupila pandemie jak do Česka, tak do Mexika.

„Imunita“ chudých vůči koronaviru

Jenže zatímco u nás je lyžování masová zábava dostupná víceméně každému, pro běžného Mexičana je vykrajování oblouků na sjezdovkách něčím zcela elitářským.

Nemoc tedy do jejich země zavlekla nejvyšší smetánka ze známého střediska zimních sportů Vail v coloradských Skalistých horách, které je díky množství španělsky mluvících instruktorů oblíbenou destinací pro sportovce na jih od Rio Grande.

Byli mezi nimi příbuzný nejbohatšího muže Latinské Ameriky Carlose Slima Helúa, majitel oblíbené značky tequily José Cuervo i předseda mexické burzy, který dokonce covid-19 podlehl.

Nemoc se Mexičanům přes její masové šíření v Číně a poté v Evropě zpočátku zdála být něčím, co se běžného člověka netyká. V tomto mínění je utvrdil třeba výrok guvernéra státu Puebla Miguela Barbosy, který prohlásil: „Jestliže jste bohatý, čelíte riziku. Ale jako chudý máte imunitu.“

Samozřejmě se brzy ukázalo, že je to nesmysl. Dnes je Mexiko druhým nejpostiženějším státem Latinské Ameriky, co se počtu obětí týká, hned po Brazílii.

Stav nákazy covid-19 v Latinské Americe ke včerejšku, 14. 6.:

Pořadí ve světě Stát Dosud případů celkem Z toho aktivních Úmrtí 2. Brazílie 867 882 370 925 43 389 8. Peru 229 736 107 469 6688 12. Chile 174 293 27 266 3323 14. Mexiko 146 837 21 586 17 141 25. Kolumbie 50 939 29 450 1667

Zdroj: Worldometer

Ty, které vir kosí, jsou převážně chudí a svou zlost obracejí (především na sociálních sítích) proti těm, kteří stojí na špičce sociální pyramidy.

Ne kvůli tomu, že covid-19 přivezli – to bylo tak jako tak nevyhnutelné. Ale kvůli chování, s nímž nemoc roznášeli mezi svými osobními řidiči, hospodyněmi a zahradníky, které se neobtěžovali varovat.

Byla zaznamenána řada případů, kdy movití Mexičané,