Galerijní chodec: Když (se) ženy malují, erotika pro náročné a sudetská traumata

Zejména v době po karanténě chceme upozorňovat na výstavy v českých galeriích, od velkých až po malé a nenápadné. Galerijní chodec vám bude průvodcem a rádcem. Tentokrát se podíváme do jedné větší galerie mimopražské a v Praze do jedné středně velké a druhé opravdu velmi malé. Návštěva galerie je jako bonboniéra. Nikdy nevíte, co v ní najdete.