Čižinskému poslal půl milionu, hájí úvěrové firmy. „Je to sice dražší, ale není to lichva,“ říká advokát

Svůj záměr spustit projekt 3000 statečných oznámil poslanec Jan Čižinský na sklonku loňského roku. Pro iDnes.cz tehdy řekl, že 3000 statečných chtějí zasáhnout do voleb. Ohledně finální podoby je ale Čižinský stále tajemný: co přesně bude výsledkem jeho snažení, chce nejprve sdělit svým příznivcům.

V provozu je ale již několik měsíců transparentní účet projektu. Od doby jeho vzniku na něj příznivci poslali necelých 700 tisíc korun. Ty zatím 3000 statečných podle Čižinského využívají především na zaplacení pracovníků, kteří komunikují s příznivci. „Jenom obstarávání toho tisíce lidí, kteří se přihlásili, je náročné a vyžaduje jeden či dva úvazky, které jsou pomocí transparentního účtu financované,“ shrnul zakladatel projektu.

Většina darů je sice v řádech tisíců korun, na počátku května mu však pražský advokát Jan Rudolf věnoval zatím největší dar – půl milionu korun. O tři týdny později pak peníze z transparentního účtu přešly na provozní účet projektu.

„Mám je rád a jsou mi sympatičtí. Budu je podporovat i v budoucnu. Jsou to moje soukromé peníze, které jsem ušetřil a zdanil,“ vysvětlil svůj dar Rudolf. Projekt se mu líbí i proto, že se v něm angažují jeho známí. Věří, že na celostátní úrovni by mohl změnit stávající rozložení politických sil. Odmítá, že by mu z podpory projektu plynuly jakékoli výhody. Je to podle něj čistý altruismus.

Má stejné cíle jako my

Rudolf Čižinského podporuje dlouhodobě. V srpnu 2018 poslal na transparentní účet Podporujeme kandidátku Praha sobě 150 tisíc korun. Od loňského března mu pak pravidelně každý měsíc