Pět důvodů, proč Argentinci zůstávají v klidu, i když další státní bankrot je na spadnutí

Že směnný obchod, při němž se jedno zboží vyměňuje za jiné, není zrovna praktický, zjistili jako první ve starověké Mezopotámii před pěti tisíci lety. Jenže v Argentině je udržován při životě i na počátku 21. století a v době pandemie ho členové různých skupin, kde se potraviny vyměňují za služby nebo oblečení, přesunuli i do virtuálního prostoru. Bude se jim to hodit ještě více nyní, kdy se jejich vlast dostala do situace, že není schopná platit své dluhy a pozvolna se sesouvá do krize.

Země zažila 22. května 2020 svůj už devátý státní bankrot od vyhlášení nezávislosti, ale málokdo si toho všiml. Krach, který nastal, je zatím doplňován přívlastky jako „light“, tedy měkký nebo technický. Zatímco před devatenácti lety, kdy se Argentina ekonomicky zhroutila naposledy, cloumalo ulicemi násilí, které stálo život na čtyřicet lidí a před kterým tehdejší prezident Fernando de la Rúa musel ze sídla hlavy republiky prchnout ve vrtulníku, nyní je absolutní ticho.

Bylo by snadné svádět to na to, že občané respektují karanténní nařízení, která v zemi stále platí už od poloviny března, a proto neprotestují. Jak vidíme nyní z USA, když jsou lidé rozzlobení, zaplaví ulice všem nařízením o nutnosti udržování odstupů navzdory.

Za argentinským klidem je několik důvodů.

Faktor číslo 1: Nynější krach není ještě definitivní

Dvaadvacátého dubna měla Argentina podle dříve dohodnutého kalendáře uhradit svou půlmiliardovou splátku soukromým věřitelům. Když to neudělala