Pražští radní rozhodli, že část lidí bez domova umístí do prázdných hotelů. Přednost dostali staří, nemocní či jinak ohrožení. Po třech měsících spolupráce s neziskovými organizacemi je těžké jen tak říct, že lidé, kteří projevují snahu vrátit se do normálního života, mají jít zpátky na ulici. Byli jsme v hotelu, kde bydlí ženy bez domova. Ty zůstávají ještě víc na okraji společnosti než muži.

Experiment, který se povedl. Ženy bez domova kvůli epidemii žijí v hotelu, část se jich vrací do normálního života

Dvaačtyřicetiletá Helenka položí na stůl dvě malé kočičí konzervy. „Jdu se tady na Vítkov starat o kočičky, kupuju jim občas jídlo. Známá má jednu velkou kočku a čtyři kočičí miminka,“ řekne rozněžněle.

Pavlína, která sedí naproti, se nakloní přes stůl. „Řeknu vám, já jsem zkusila jíst i tyhle. Kočičí nejsou dobré, jsou nějaké jiné. Ale ty psí se dají jíst, jsou chutnější a taky větší,“ pronese znalecky a začne si prohledávat bílou mikinu, kde by měla mít cigarety, aby si mohla zapálit další.

Nebýt epidemie koronaviru, na dvoře žižkovského hotelu Amadeus by se asi nesešly. Jenže tady mohou být jen do začátku července. Pak se možná vrátí tam, kam nechce ani jedna – na ulici. Pražský magistrát ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se starají o lidi bez domova, umístil několik set z nich do prázdných hostelů. V Amadeovi tak žije už od března 29 žen.

Helenka předtím bydlela ve stanu na okraji Prahy, pětašedesátiletá Pavlína v autě. „Život na ulici je dost složitý, ale když si člověk umí poradit, jde to. V kontejnerech u supermarketů najdete pečivo a jogurty, které nejsou ani den prošlé. Ve stanu jsem bydlela s přítelem, který byl takový menší tyran. Týral mě psychicky, párkrát si taky