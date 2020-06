Světlana Witowská končí v Událostech: Jsem na křižovatce, chci se věnovat synovi. Žádné tlaky necítím

Moderátorka Světlana Witowská končí v hlavních zpravodajských pořadech České televize. Možnost, že by z Kavčích hor odešla úplně, v rozhovoru pro Deník N komentovat nechce. Říká, že stojí na křižovatce. „Mám malého syna, kterému bych se chtěla víc věnovat. Už dva roky se část měsíce vracím z práce až v půl dvanácté v noci a chtěla bych to změnit,“ popisuje. Zároveň odmítá, že by na ni kvůli její práci kdokoli vyvíjel tlaky.

Sledovala jsem na sociálních sítích i v médiích reakce na zvolení nových radních ČT. Říkala jsem si, jestli to na Kavčích horách prožíváte také tak silně.

Já to neprožívám. A nemyslím si ani, že to nějak zásadně prožíváme v televizi. Nezdá se mi. Ale možná mě to míjí, protože nejsem na sociálních sítích. Komentáře i reakce samozřejmě čtu, ale jsem v klidu.

To, že nejste na sociálních sítích, mě mimochodem fascinuje. My jsme tam každý v té své bublině, ale vy si žijete jen v té vlastní.

A nic mi neschází. Co potřebuju, to si přečtu a najdu. A myslím, že všechno, co potřebuju vědět, se ke mně nakonec dostane. Samozřejmě sleduju Twitter, sleduju účty politiků, protože oni je začali používat jako informační kanál.

A předvolební nástroj.

To taky, takže to čtu, ale nekomentuju a nereaguju. Když si s někým potřebuju popovídat, normálně se s ním potkám. A svoje názory veřejně neříkám. Myslím, že když pracuju ve veřejnoprávní televizi, není vhodné některé věci říkat. Něco je samozřejmě jasné, protože v redakci se řídíme Kodexem ČT, kde je napsáno, že hájíme demokratické hodnoty a lidská práva. A pod to se dá schovat spousta věcí. Pravda je jen jedna. Nemusím natvrdo říkat, co si myslím, ale z toho, co dělám a jak to dělám, něco patrné je.

Na sociálních sítích se třeba objevila anketa, zda bude dřív zrušen pořad 168 hodin, nebo Reportéři ČT. Vy necítíte nejistotu?

Myslím, že