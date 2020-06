Hřiba už policie nehlídá, Kolář s Novotným mají ochranu dál. „Nevěřím tomu, jsem v rozpacích,“ reagují starostové na závěr kauzy

V neděli museli Česko opustit dva ruští diplomaté zapojení do takzvané ricinové kauzy. Kvůli podezření, že jeden z nich přivezl do Prahy jed, dostali před více než dvěma měsíci policejní ochranu tři komunální politici. Zjišťovali jsme, co se pro primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) s odjezdem Andreje Končakova a Igora Rybakova změnilo.