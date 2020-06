S rabováním nesouhlasím, ale protestujícím rozumím. Rasismus v USA překročil meze, říká Ondrášek z Dallasu

Pandemie koronaviru, do toho protesty kvůli smrti George Floyda. Takhle jste si americký sen nepředstavoval, ne?

Určitě ne. Koronavirus zastavil celý svět a do toho protesty. Já bych to ale nenazval protesty, to je prostě obrana proti rasismu, který nikdy nepochopím. Lidi jsou tady z toho špatní a celé je to velmi smutné. Snažím se povzbuzovat kluky z týmu a všechny moje kamarády. Vidím na svých afroamerických spoluhráčích, že to pro ně není vůbec příjemné. Působí trochu odevzdaně a bezmocně, proto se je snažím hodně podporovat.

V USA působíte druhým rokem. Stihl jste si už všimnout, že problém rasismu v zemi přetrvává?

Žádný na první pohled jasný rasismus jsem nezažil, ale kdyby se něco takového stalo, určitě bych se ozval. Sleduju ale zprávy a sociální sítě, které jsou teď toho plné. Navíc to vidím na mých spoluhráčích, takže ten problém tady určitě je. Nikdo nechce, aby se blízcí kamarádi trápili kvůli takové situaci.

Třeba Michael Jordan věnoval sto milionů dolarů, aby se to začalo více řešit, což už něco znamená. Lidé dokonce ani neřeší koronavirovou krizi, teď je problém číslo jedna pro běžné Američany rasismus.

EVERYDAY 6pm at #Dallas City Hall. Red are police staging areas/heavy presence. Previous police presence in the parking lot in orange. Doctors are also going to be protesting for black lives today. Beautiful weather for a revolution. #Dallaswontrest #Dallasprotest #Dallasprotests pic.twitter.com/A08GgFhRxO

— Dallas Protest Police Watch (@dallas_protest) June 10, 2020