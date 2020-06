Západ znásilnil tisícileté hranice střední Evropy. To mu nikdy nezapomeneme… Maďarsko dojde k branám vítězství, vzkazuje Orbán

Viktor Orbán stojí v čele Maďarska již bezmála čtrnáct let a za tu dobu pronesl bezpočet projevů. Jeden z jeho zatím posledních zazněl 6. června 2020 v okresním městě Sátoraljaújhely, ležícím v severovýchodním Maďarsku přímo u slovenských hranic. O tomto městě jste pravděpodobně nikdy neslyšeli a výročí, o němž Orbán hovořil, většině českých čtenářů nejspíš také nic neřekne. Mnoho Maďarů však dodnes nenechává klidnými.

Orbán vystoupil dva dny poté, co si Maďaři připomněli stoleté výročí podpisu Trianonské smlouvy, kterou vítězné mocnosti první světové války uzavřely mír s Uherským královstvím. V jejím důsledku, jak před nedávnem pro Deník N ve své analýze připomněl Josef Mlejnek Jr., ztratily tehdejší Uhry sedmdesát procent svého území a spolu s teritoriálně rovněž okleštěným Rakouskem (v jeho případě v důsledku smlouvy podepsané v Saint-Germain-en-Laye) se staly jedním ze dvou „zbytkových států“, který se ve (střední) Evropě musel naučit žít po boku vítězů a jejich spojenců.

Zatímco v dnešním Rakousku již křivda, které se před sto lety tehdejší vítězové na poražených z jejich pohledu dopustili, v politice nerezonuje, v Maďarsku je její ozvěnu slyšet stále silněji.

Podle Marcuse Tullia Cicera, jednoho z největších řečníků všech dob, si rétor musí dát pozor zejména na tři věci: Co říká, kde to říká a jak to říká. Sátoraljaújhely patří mezi ta maďarská města, která byla Trianonskou smlouvou bezprostředně zasažena. Po první světové válce připadlo severovýchodní předměstí nově vzniklému Československu. Podobně jako v případě Těšínska, o které nově vzniklá republika v lednu 1919 svedla Sedmidenní válku s Polskem, šlo o strategické důvody – o železnici.

Obsazení Těšínska umožnilo kontrolu Košicko-bohumínské dráhy, jediné železniční tratě tehdy spojující české země s východním Slovenskem, o které Češi bojovali s Maďary. Z předměstí Těšína za řekou Olší, na kterém se nacházelo nádraží Košicko-bohumínské dráhy, vzniklo nové město – Český Těšín.

V případě Sátoraljaújhely šlo o jedinou železnici, která spojovala Slovensko a Podkarpatskou Rus. Město bylo rozděleno podél toku říčky Roňavy a nově vzniklá obec a nádraží dostaly název Slovenské Nové Město. Během maďarské okupace jižního Slovenska v letech 1938–1948 bylo území opět dočasně sjednoceno. V roce 1938, u příležitosti 900. výročí úmrtí prvního uherského krále – svatého Štěpána, zde byla vybudována tzv. Maďarská kalvárie. Na čtrnácti zastaveních, jež mají připomínat čtrnáct zastávek Kristových na cestě z Pilátova domu na Golgotu, si poutníci měli možnost připomenout čtrnáct ran, které Trianon způsobil Maďarsku.

Kamenné pomníky ozdobené často stuhami v maďarských barvách nesou jména měst jako Košice, Bratislava, Trenčín, ale také třeba rumunské Timișoary či bývalé uherské exklávy Fiume, dnes ležící ve Slovinsku. Na webu místního informačního centra se lze dočíst, že „u příležitosti jubilejního svatého roku byla vztyčena pamětní kaple svatého Štěpána, jež vyjadřuje naději, že ztracená území budou znovu připojena k Maďarsku“.

A právě toto místo a datum související s Trianonskou smlouvou si Orbán vybral ke svému projevu. Na rozdíl