Pellegrini oznámil Ficovi odchod ze Směru dopisem. Jeho nová strana může zamíchat preferencemi

Místopředseda parlamentu Peter Pellegrini, do března slovenský premiér, nástupce Roberta Fica, definitivně odejde ze Směru – sociální demokracie. Ohlásil to na tiskové konferenci s názvem Budoucnost opozice, kterou svolal do Banské Bystrice, odkud pochází.

Pellegrini si Banskou Bystrici vybral z několika důvodů. Uspořádání tiskové konference pod památníkem SNP mělo podtrhnout jeho antifašistické postoje a rodné město si zřejmě vybral také proto, aby před startem své nové strany ukázal, že není „bratislavským politikem“.

V hlavním městě přitom jedná parlament a v jedenáct hodin, tedy v čase Pellegriniho tiskové konference, se hlasovalo o zákonu o změně volby generálního prokurátora, který kritizoval.

„Chci oficiálně oznámit a oznámil jsem to dopisem i panu předsedovi (Ficovi, pozn. red.), že chci předejít vnitrostranickým rvačkám, taktizování, nabídkám a nenabídkám. Přenechávám značku a politickou stranu Směr – sociální demokracie jejímu otci zakladateli. Svoji další budoucnost už nevidím jako představitel strany Směr – sociální demokracie,“ řekl.

Prozatím ale ohlásil pouze to, že