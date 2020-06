Anabolická injekce německému hospodářství a překvapivě malé účinky pro automobilový průmysl

Koronavirus přidusil německou ekonomiku. Ve spolkové republice je v současnosti více než sedm milionů lidí v takzvaném kurzarbeitu. Chodí v omezené míře dále do práce, ale zkrácenou výplatu dostávají od státu. Tímto opatřením, které se osvědčilo před deseti lety během finanční krize, teď státní pokladna pomáhá firmám, kterým kvůli koronavirové krizi hrozí bankrot. Je to dočasné řešení, které nesmí trvat dlouho – to vědí v Berlíně velmi dobře, píše ve svém seriálu Ausgerechnet Německo náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.