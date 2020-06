Odvykání strašně bolí, až pak přijdou deprese a výčitky. Abstinuju, ale nikdy nemůžu říct, že jsem vítěz, tvrdí Martin Preiss

Čtvrtstoletí vrcholového pití, patnáct let nadužívání prášků na spaní. Šest let detoxů, léčeb a odvykání. A opakovaných uklouznutí, recidiv i propadů do hlubokých depresí. Nyní je herec Martin Preiss abstinující závislý a doufá, že vydrží. Konečně se totiž něco změnilo. „Paní doktorka tomu říká ‚koperníkovský obrat‘. Začal jsem oceňovat svět za střízliva, začal jsem vnímat nepití jako bonus, ne jako něco, kvůli čemu o něco přicházím. To mi trvalo dlouho,“ říká v rozhovoru pro Deník N. Otevřeně, bez studu a bez příkras mluví o svých selháních i výhrách, odvykání, chutích, depresích, ale také o podpoře i skepsi své rodiny.