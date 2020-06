Americký týdeník: Bdělí vs. liberální. Boje se přenesly z ulic mezi novináře

Amerika vstoupila do třetího týdne rasových protestů, ale zatímco situace v amerických ulicích se zklidňuje, palčivé souboje vyvstávají jinde: mezi těmi, kdo zprávy přinášejí ostatním, tedy v redakcích.

Jednou z nich je deník New York Times, kde kvůli ostrému názorovému textu od republikánského senátora 800 lidí pohrozilo odchodem, a šéf komentátorského oddělení dokonce přišel o místo.

Je velmi poučné sledovat, nejen co vydání komentáře ve slavném deníku předcházelo a co následovalo, ale také na jaké dva tábory se redakce rozdělila a jaké argumenty novináři používají.

Čtvrtého června vyšel v názorové rubrice deníku New York Times komentář republikánského senátora Toma Cottona, který se jmenoval Pošlete na ně vojsko a vyzýval k razantnímu užití síly na demonstrující. Okamžitě se ozvali někteří členové redakce, a co bylo ve srovnání s českými zvyklostmi překvapivé, ozvali se veřejně. „Asi z toho budu mít problémy, ale jako černá žena, novinářka a Američanka se hluboce stydím, že jsme to vydali,“ napsala na Twitter komentátorka deníku Nikole Hannah-Jonesová, držitelka Pulitzerovy ceny.

I’ll probably get in trouble for this, but to not say something would be immoral. As a black woman, as a journalist, as an American, I am deeply ashamed that we ran this. https://t.co/lU1KmhH2zH

— Ida Bae Wells (@nhannahjones) June 4, 2020