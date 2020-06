Koronavirová smrt je férová, roušková hysterie mi přišla absurdní, říká záchranářka Höschlová

Höschlová sama řadu nařízení bojkotovala. Například do obchodů chodila místo roušky v burce. Prý ji to umožňovalo nakupovat v čase, kdy měli toto privilegium jen důchodci.

Nejste příliš přísná vůči lidem, kteří vyslechli výzvy lékařských autorit a začali šít roušky?

Myslíte rouškošvadlenky? Ano, je mi jasné, že můj komentář v Reflexu mohl mnoho lidí rozladit. Roušková hysterie mi přišla absurdní. Lidé běhali po lese a na puse měli zaplivaný kapesník. Chtěla jsem upozornit na to, že celorepubliková rouškománie připomíná socialistickou propagandu. Řeklo se mávat mávátky, ověnčit se rudými hvězdami, tak se mávalo a věnčilo.

Všechny ty paní, které šily roušky, to určitě mínily dobře a to je krásné. Mrzelo mne ale, že se ani trochu nezamyslely nad smyslem toho, co dělají. Zda je to opravdu tak zdraví prospěšné, ubírat si čerstvý vzduch kusem uslintaného hadru.

Také jsem uposlechla. Roušky radili nosit lidé, kteří působí na občany jako výrazné odborné autority. Například Roman Prymula, Rastislav Maďar… Jak já jako novinářka, truhlář nebo úředník můžeme odhadnout, že roušky jsou hloupost? Navíc jsem v televizi denně viděla hromady rakví a kolabující italské zdravotníky.

Ano, uznávám, že většina lidí asi neměla šanci kriticky zhodnotit informace, které se na ně valily. Ale i to může být do jisté míry výmluva. Je neobyčejně komfortní poslouchat všechno, co řekne jakákoliv autorita. Kritický pohled vyžaduje mnohem více úsilí.

Vám celá koronakrize připadá velmi nafouklá.

Samozřejmě.

Od samého počátku, i když nikdo nevěděl, jak to dopadne?

Ano. Situace s koronavirem vzbuzuje velmi rozporuplné názory i v rámci jednotlivých odborných skupin, které jindy bývají jednotné. Už to je samo o sobě důkazem, že nejde o mor, který doopravdy klátí lidi jednoho za druhým. To by se o nějakých opatřeních vůbec nepolemizovalo.

Od začátku jsem ani jednou nezakolísala v přesvědčení, že jde o