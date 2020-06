Komentář Víta Dostála: Úřad vlády vyhlásil veřejnou konzultaci k prioritám předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kterého se naše země ujme ve druhé polovině roku 2022. Snahu otevřít debatu o tom, čeho vlastně v čele Evropy chceme dosáhnout, je třeba ocenit. Veřejná konzultace k tomu ale nestačí – klíč k českým prioritám v EU mají politici, kteří by se mu měli více věnovat. Předsednictví je skvělou příležitostí jak pro Česko, tak nakonec i pro jejich kariéry. Jenže zatím nic nenasvědčuje tomu, že by si to naši představitelé uvědomovali.

Politici řeší, kolik nás bude stát unijní předsednictví, ale co bychom při něm mohli prosadit, je nezajímá

První české předsednictví v roce 2009 si budeme navždy spojovat s úspěšným řešením plynové krize, pádem vlády Mirka Topolánka v jeho průběhu a začátkem politické dráhy Jana Fischera. To druhé proběhne již podle pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou, která zavedla stálé předsednictví v Evropské radě (předseda Evropské rady, toho času Charles Michel) a v evropské zahraniční politice (Federica Mogheriniová). Český premiér nebo premiérka tak nebudou řídit jednání se svými protějšky a o stejnou výsadu přichází šéf či šéfka české diplomacie. Přesto má předsedající stát ve svých šesti měsících příležitost do značné míry ovlivňovat, co se v Unii dojedná.

Nezbytným minimem každého předsednictví je dobré zvládnutí organizačních, manažerských a vyjednávacích úkolů. To samozřejmě platí i pro Česko, které bude na různých úrovních hledat a navrhovat kompromisy a za členské státy jednat s dalšími unijními institucemi. Přesto by Česká republika neměla rezignovat na příležitost zdůraznit některé vlastní priority a ty se pokusit postavit do popředí. I při zachování pozice nestranného vyjednavače lze pomocí vhodného nastavování, strukturování či opouštění agendy upřednostnit některé směry evropské politiky před jinými. Karty lze rozdávat i tak, aby vítězili naši „spoluhráči“.

Když uznáme, že ani dnešní předsednictví není zcela bezmocné, co se týče prosazování národních priorit, dostáváme se k první bolesti české evropské politiky. Důležité je totiž