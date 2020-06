Poučení z lithiového vývoje. Stát chce do zákona vrátit možnost vyvlastnění

Klíčové suroviny by měly zůstat pod přísnějším dohledem státu. Počítá s tím dokument, který v následujících týdnech zamíří na vládu. Česko chce před zneužitím ochránit především takové zdroje, které mohou mít strategický význam pro český průmysl. Aby stát nemusel složitě bojovat o ložiska klíčových surovin, chce do svých rukou vrátit možnost vyvlastnění. Mohl by tak udržet například nová ložiska lithia.

Po sedmi letech by se do horního zákona mohla vrátit možnost vyvlastnění. Vyplývá to z plánu ministerstev průmyslu a životního prostředí, která spolu s báňským úřadem vypracovala plán, jak by měl stát postupovat ve věci prosazování svých zájmů při ochraně ložisek nerostných surovin. Na jeho existenci upozornil novinář David Klimeš.

„Vlastnit pozemek v místě budoucí těžby se stalo základem