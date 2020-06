Jatka 78 zahájila postkaranténní sezonu Prezidementy. Na politiku i bránici je ale tato satira krátká

Pokud někdo očekával specificky postkoronavirový zážitek, musel být zklamán. Samotná premiéra byla plánovaná už na jaro, a i když se během představení objevilo pár aktuálních narážek na karanténu, nebylo to nic podstatného. Až nečekaně „normálně“ ostatně vše probíhalo po všech stránkách. Jatka mají docela velký sál, takže diváků bylo relativně dost, přestože museli být rozesazeni ob řadu a s předpisově volným místem napravo nalevo. Zkrátka nic šokujícího, alespoň pokud sem nebudeme počítat spíše jen formálně orouškované publikum.

Prezidementi navzdory křiklavému titulu nenabízejí přímočarou satiru nebo něco, co by bylo možné označit pradávným termínem „komedie invektiv“. Volí záměrně absurdní téma – odsun asijského jelena z Čech (respektive domoviny, jak se tu opakovaně říká) zpátky do Asie. Na to pak navazuje velmi volný sled výstupů, které se dotyčného tématu neméně volně dotýkají.

Celé je to zarámováno jako televizní vysílání. Od časného rána se čeká na zásadní rozhodnutí, zda „prezidement“ zákon o odsunu jelenů podepíše; v mezičase se komentuje, diskutuje, demonstruje a tak podobně.

Zmíněný ekologický problém reálně existuje: invazní asijský jelen sika je sexuálně