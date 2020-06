Ráno si vezmeš antabus. Co říká věda o léku proti alkoholismu, jehož nová využití mu vynesla pověst zázraku

„Ráno si vezmeš antabus, odpoledne nebo k večeru glukonát měďnatý nebo případně zinečnatý. Tato látka působí na jeden bod, na nakaženou buňku, která spáchá sebevraždu. Vir zanikne v ní, nemůže se replikovat. To je jeden ze způsobů, jak by se šlo s virem vyrovnat. Kdyby jim to lékař předepsal, během pěti dnů by se vidělo, že vir tam není,“ vysvětloval na pódiu Divadla Kampa léčitel Milan Calábek herci Jaroslavu Duškovi patnáctého března letošního roku v diskusním pořadu Duše K. Hovořili spolu o koronaviru – a vzhledem k obsazení není divu, že hlavní pozornost se věnovala neoficiálním alternativním metodám.

Záznam z představení po několika dnech stáhl YouTube a několik dalších serverů na žádost – či návrh, to není úplně jasné –, Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR. Stalo se tak ve vypjaté atmosféře počátku koronavirové krize, kdy se v situaci dobře neorientoval nejspíš vůbec nikdo – včetně úředníků a léčitelů. Dnes se dá na celou věc pohlédnout trochu střízlivěji.

Zde se nebudeme zabývat oprávněností či nevhodností stažení videa. (Efektivně ho tak jako tak „cenzurovat“ nelze, na stránkách Divadla Kampa je záznam představení volně a legálně k dispozici.) Místo toho se zaměříme na konkrétní zajímavý moment diskuse – léčbu covidu-19 antabusem.

Dá se takový postup doporučit? Rozhodně