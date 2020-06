Jsou na útěku, viděly popravy rodičů, zažily znásilnění. Dětem z uprchlického tábora chce pomoct skupina Čechů

Celkem 144 dětem a mladistvým v řeckém uprchlickém táboře Moria chce finančně a materiálně pomoci skupina Čechů. Ve špatných podmínkách tam vyrůstají půlroční, sedmileté i osmileté děti. Většina z těch, kterým Češi pomohou, je ale na prahu dospělosti a právě jim by materiální pomoc mohla zachránit budoucnost, třeba aby se naučili jazyky nebo se vyučili nějakému řemeslu.

Mladou dívku z Demokratické republiky Kongo znásilnila skupina třiceti mužů. Ze strachu o život utekla do Evropy. V uprchlickém táboře v Morii porodila, a v šestnácti letech se tak stala matkou, ačkoli sama ještě není dospělá. Nyní je jejímu dítěti půl roku.

O dívku, jejího potomka a dalších 142 dětí a mladistvých se chce postarat projekt Pomoc dětem na útěku. Jednou z jeho zakladatelek je lékařka Hana Pospíšilová. Od poloviny května shání skupinu dárců, kteří by na ně přispívali.

Většině z nich je mezi čtrnácti a osmnácti lety a jsou mužského pohlaví. Pospíšilová ale odmítá, že by šlo o ekonomické migranty. Do Evropy je podle ní dohnala touha přežít.

„Kdyby tam zůstali, zabili by je. Velká část dětí bez doprovodu vám řekne, že měli buď možnost odjet do bezpečí do Evropy, nebo se mohli nechat