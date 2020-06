Mladá památkářka řídí boj za záchranu vzácné vily. „Nejásáme, válka může být dlouhá,“ hodnotí první úspěch

„Kdyby nebylo té vily, nikdy bych do politiky nešla. Beru to jako osobní boj s arogancí a přezíravostí města,“ říká osmadvacetiletá Barbora Koritenská. Před pěti lety dostala se svými kamarády od města do pronájmu chátrající funkcionalistickou Kralovu vilu u místního nádraží.

Původně tam plánovali založit komunitní zahradu a občas se potkat při nějaké události. „Chtěli jsme udělat jeden koncert, protože bratr hraje v kapele. Jenže to mělo takový úspěch, že jsme tady začali pořádat každé dva týdny nějakou akci,“ vzpomíná.

Kamarádi založili spolek Živá vila a ze zanedbaného domu během dvou let vybudovali nezávislé kulturní centrum celého Pošumaví. Koncerty, divadelní představení, vernisáže přilákaly desítky zájemců.

Kapely vystupovaly za náklady na dopravu, hvězdy nezávislé scény často za minimální honoráře, protože hrát v Kralově vile se rychle stalo prestižní záležitostí.

Po dvou letech se však