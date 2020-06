Toto není Banksy (Ceci n’est pas Banksy). Fejková výstava anonymního umělce v kdysi slavné síni

Komentář: Byznysové přehlídky jako právě zahájená The World of Banksy žádné PR ani specializované novináře nepotřebují. Tento typ „umělecké“ show míří na široké masy zvědavých diváků, nikoli na fanoušky současného umění, potažmo street artu. Umělec ji neautorizoval, možná o ní ani neví.

Výstava The World of Banksy vlastně likviduje samotnou podstatu motivace revoltujícího umění ulice, které je ilegální, kritické a pomíjivé. Snaha konzervovat a především zpeněžit už ale do historie tvorby nejslavnějšího anonymního sprejaře 21. století Banksyho patří a umělec se ani nemůže soudit o autorská práva. Původní záměr upozorňovat na kolapsy kapitalistické konzumní společnosti se postupně proměnil v masivní byznys. Banksy nakonec zneškodnil sám sebe.

Přestože v pražském Mánesu lidé uvidí jen kopie a tisky, jeden mizerně vytištěný katalog (s vepsáním, že 100% nebyl autorizován), hromádku nevynalézavých suvenýrů, kýčovitou instalaci i s figurou sprejera a spoustou chyb v popiscích, očekává se vysoká návštěvnost a toto očekávání zřejmě bude naplněno.

Kabelky, letenky a Banksy

Za projektem stojí údajně německá společnost Heinen Handels und Verwaltungs a českou verzi kurátoruje obchodník s uměním Jiří Jaskmanický. O oné německé společnosti se na internetu nedozvíme téměř nic, jen že se věnuje obchodu se zbožím všeho druhu, zejména s dárky, koženým zbožím, kabelkami, a správě a pronájmu obchodních prostor. Výstavu spoluorganizuje paní pracující v turecké cestovní agentuře. Proč se tím tedy vůbec zabývat? Odborníci putovní show za skutečnou výstavu nepovažují a vox populi byl vyslyšen.

Nelítostná ruka trhu nám krade