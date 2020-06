Německá masivní pomoc ekonomice je nevídaná. Může jen posílit hospodářskou dominanci v Evropě

Dalších 130 miliard eur se rozhodla do ekonomiky napumpovat německá spolková vláda v rámci opatření proti koronaviru. Peníze ale nepotečou pouze do krizí zasažených firem, ale také do výzkumu a vývoje, miliardy eur dá Německo například na rozvoj vodíkové technologie. Podle ekonomů tím západní sousedé ještě posílí svou pozici v rámci unijní sedmadvacítky.