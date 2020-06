Rusku měly přinést vzpruhu „potěmkinovské“ zásoby plynu. A to není zdaleka jediná špatná zpráva pro tamní ekonomiku

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů mocenského potenciálu státu představuje jeho hospodářství, protože silná ekonomika umožňuje vládě financovat a provádět zahraniční politiku v co nejširším spektru. Stav ruského – stejně jako v dřívějších dobách sovětského – hospodářství je proto již po léta mimořádně zajímavým a důležitým tématem. V sovětských dobách byla řada údajů předmětem státního tajemství, a tudíž nedostupná.

Později se navíc ukázalo, že oficiální údaje, které sovětský stát o svém hospodářství zveřejňoval, režim systematicky zkresloval, a veškerá statistická čísla proto byla naprosto nevěrohodná. A Rusko v této praxi úspěšně pokračuje.

Dokud žijeme v zemi, v níž část politických elit ruský trh líčí jako obrovskou příležitost a spřáteleným „podnikatelům“ dokáže pro jejich aktivity prosadit státní garance, měli bychom ruskému hospodářství věnovat mimořádnou pozornost. Zprávy, které z Ruska v těchto dnech přicházejí (utajit informace přece jen už není tak jednoduché jako za sovětských časů), jsou z tohoto pohledu obzvláště znepokojivé.

Podle serveru Gazeta.ru opouští značka Lada, vyráběná v největší ruské automobilce AvtoVAZ, trh Evropské unie, neboť její vozidla nesplňují přísné unijní emisní limity. Finanční ztráty pro automobilku budou zanedbatelné, ale v tomto případě jde i o reputaci. Značka Lada se v Evropě, zejména pak v prostoru někdejšího sovětského bloku, těšila popularitě i respektu od 70. let minulého století. Její vozidla byla považována za ukázku úrovně vyspělosti sovětského, respektive ruského automobilového průmyslu.

Teď budou Lady dominovat na chráněném trhu Eurasijské ekonomické unie… Problémy vlajkové lodě sovětského a nyní i ruského autoprůmyslu jsou lidem z branže již po léta známy, a pokud by čtenáře zajímalo, kde je „zakopán pes“, doporučuji dokumentární film režiséra a scenáristy Petra Horkého „Švéd v Žigulíku“ z roku 2017. Věřte, že to bude velmi dobře investovaných 64 minut.

Odříznutý čtvrtý největší přístav v Rusku

V Murmanské oblasti strhla na přelomu května a června povodeň železniční most. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, protože to se při povodni může stát kdekoli na světě. Zajímavé však je, že se podle dostupných informací jednalo o jediný most na