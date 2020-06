Notes: 3 výtky vládě, 2 vyhození diplomaté a 1 údajně neobjektivní reportáž

Je pátek a to znamená, že před sebou máme další víkend. Pomůcka pro ty, kteří tahají už třetí měsíc na home officu – víkend jsou dny, kdy se po ránu místo počítače přesunete k pračce, plotně, sekačce nebo, pokud vedete opravdu dobrodružný život, jedete na výlet.

A aby bylo čekání na blažené dny výletování a uklízení snadnější, máme pro vás odpočet do víkendu. Začínáme od šestky, protože je zítra šestého a také proto, že šest je klíčové číslo z naší páteční titulní strany:

6 scénářů možného vývoje české energetiky má k dispozici uhelná komise. Podle materiálů, které prostudoval Michal Tomeš sahají od mixu, jenž staví zejména na plynových a jaderných elektrárnách, až po mix, který by stál hlavně na obnovitelných zdrojích a dostavbu Dukovan by vůbec nevyžadoval. Vzhledem k tomu, že s dostavbou ale počítá celkově pět scénářů, je šance, že se jí Česko vyhne, jen malá.

Až 5 vědeckých článků denně na odbornou recenzi přistane na stole belgického biologa a lékaře Erika De Clercqa. Devětasedmdesátiletý profesor, jehož výzkum přispěl k vývoji léku na AIDS, si přesto našel chvilku na to, aby si promluvil s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou a Adélou Skoupou. Ve velkém rozhovoru vysvětluje, jak to vidí s lékem na koronavirus, jak se mu pracovalo s profesorem Antonínem Holým a proč miluje Česko.

Nejméně 4 roky vedou příznivci Slušných lidí, infiltrovaní do brněnského hnutí ANO, dehonestační kampaň proti Petru Vokřálovi a jeho křídlu – naznačil to samotný Vokřál v interním materiálu hnutí. Na to, co se vlastně děje v hnutí ANO v Brně, se podívala Jana Ustohalová.

3 věci vyčetl vládě v postupu proti pandemii koronaviru předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). V rozhovoru s Hankou Mazancovou a Jakubem Zelenkou vysvětluje, co mu vadilo na postavení Romana Prymuly a jak to vidí se svou cestou na Tchaj-wan.

2 ruské diplomaty dnes vyhostila Česká republika. Jde o dohru „ricinové kauzy“, ve které měl české komunální politiky přijít otrávit ruský diplomat. Pokud jste tento víkend plánovali číst thriller nebo zkouknout špionážní film, vykašlete se na to a přečtěte si raději, co o případu napsali Petra Procházková, Lukáš Prchal a Jakub Zelenka.

Možností máte spoustu – od důkladného popisu, co akci předcházelo, přes rozhovor s ministrem zahraničí Petříčkem, reakce opozice a Hradu až po profily dvou vyhoštěných mužů. A kdo nestíhá číst, ten si o tom ještě může poslechnout nejnovější epizodu podcastu Studio N.

1 příklad podle svého názoru neobjektivní reportáže v pořadu Reportéři ČT si dokázala v rozhovoru s Honzou Moláčkem vybavit poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová. Další si poslankyně nevybavila, přesto má za to, že jsou reportáže v pořadu občas „tendenčně mířené“. Poslankyně momentálně usiluje o odvolání radního ČT Zdeňka Šarapatky.

Už bez velkých počtů nabízíme ještě komentář Josefa Chuchmy o tom, jak dala pandemie koronaviru na frak myšlence o štíhlém a neintervenujícím státu, setkání Petra Koubského s českými vědci, jejichž výzkum se dostal až na titulku časopisu Science, nebo nenápadný začátek volebního roku v Teplicích od Honzy Tvrdoně.

Mimochodem, takhle vypadá „česká“ titulka časopisu Science:

Hezký víkend všem a nezapomeňte, že ještě pořád platí doporučení, ať si dáváte pozor a neolizujete madla v autobusech. Na takovýhle level svobody si budeme muset počkat do doby pokoronové.