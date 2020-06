Nejlepší šermíř nechtěl hrát Mozarta. Nosil na zádech legendu a to mu pomohlo

Fleretista Alexander Choupenitch se narodil v Brně běloruským operním pěvcům, kteří chtěli, aby byl odmala maximálně vytížený. A tak malý Alex vyzkoušel vedle klavíru také hokej, karate nebo fotbal, ale nakonec zůstal u šermu, kterému se věnuje od devíti let. Nyní šestadvacetiletý fleretista dlouhodobě patří do užší světové špičky. I díky původu svých rodičů dostal v dětství příležitost trénovat s běloruskou šermířskou legendou Alexanderem Romankovem, což výrazně přispělo k jeho dosavadním úspěchům. Choupenitch v rozhovoru pro Deník N popisuje svou cestu českého šermířského průkopníka i to, proč mu nevadí, že nedělá nějaký jiný, populárnější sport.