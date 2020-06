Panák pro lidické děti: český rodák vytvořil v Chile neobvyklou vzpomínku na vypálenou vesnici

V centru Santiaga de Chile v jedné postranní uličce je na zemi skákací panák. Jednotlivé jeho díly tvoří hliníkové dlaždice zapuštěné do betonu a na začátečním poli, kde obvykle stojí jednička, je napsáno: „Lidice 10. června 1942.“

Prostý a přitom kreativní pomník pro oběti nacistického řádění ve středočeské vesnici zde roku 2009 vytvořil nyní osmatřicetiletý krajan Filip Carrasco Haman.

„Tato ulička nese jméno Lidic už – alespoň podle toho, co vím – od 60. let. V roce 1999 zde na stěnu nechal připevnit cedulku s vysvětlením, co se za války v Lidicích stalo, česko-chilský podnikatel Milan Platovský. A v roce 2006 přišla ambasáda za krajanským sdružením s tím, že má volné finance, které by se mohly využít na postavení malého pomníku,“ rekapituluje jeho autor.

On se tehdy jako čerstvý absolvent výtvarného umění výzvy chopil, byť se do té doby věnoval spíše filmové animaci.

„Dlouhou dobu to byla taková tmavá slepá ulička, kam si prostitutky