Notes: Rusko nabízí kreativní výklad historie a Putina navsegda. S Vokřálem voliči od ANO neodejdou

Co znamená pro hnutí ANO odchod jeho místopředsedy Petra Vokřála? Podle politologů oslovených Janem Tvrdoněm nic mimořádného – voliči ANO jsou podle nich především voliči Andreje Babiše.

Senátoři z výboru pro zahraničí, bezpečnost a obranu budou příští týden řešit plánovanou dostavbu Dukovan. Předseda výboru Pavel Fischer řekl Lukáši Prchalovi, že chce od vlády jasnou odpověď na otázku, jak bude garantovat bezpečnostní zájmy státu.

Ruský velvyslanec otevřel v české Poslanecké sněmovně výstavu o druhé světové válce. Pochopitelně za asistence řady poslanců, kteří jeho zemi otevřeně preferují před západními spojenci Česka. Vzápětí se ukázalo, že výstavní panely popisují historii poněkud, ehm, kreativním způsobem. Jakým, tomu se detailně věnoval Jan Wirnitzer.

V samotném Rusku se blíží referendum o změnách v ústavě, které mají Vladimiru Putinovi zajistit pozici v čele země až do roku 2036. (Ale jeho čeští fanoušci se asi nemusejí bát, že by to byl jeho definitivní konec. On určitě něco vymyslí i ve svých 83 letech.) Metody, jakými propaganda zajišťuje, aby voliči rozhodli správně, popisuje Petra Procházková.

Málokteré místo v Praze má takový potenciál jako holešovická tržnice. A málokteré dělalo dosud Praze větší ostudu. Teď metropole představila projekt prostoru, který zde má vzniknout poté, co se konečně zbavila nájemců z divokých devadesátek. Popisuje ho Prokop Vodrážka.

Deník N připravuje vydání několika nových knih, jednou z nich bude i titul Putinovi trollové finské investigativní novinářky Jessikky Aro, která odhalila fungování ruských továren na dezinformace. O nebezpečí, kterému kvůli své práci denně čelí, s ní mluvila Jana Ciglerová.

Co se teď děje v čínském Wu-chanu, odkud se do světa rozšířil koronavirus, popisuje Magdalena Slezáková. Připomíná ovšem, že oficiálním zprávám z někdejšího epicentra pandemie se ani dnes nedá příliš věřit.

Americkým vojenským silám se příliš nelíbí představa, že by měly na přání prezidenta Donalda Trumpa potlačovat demonstrace v amerických městech. Velitelé se od Trumpa snaží distancovat a naopak vyjadřují pochopení pro nenásilné protesty, píše Kirill Ščeblykin.

Náš německý zpravodaj Pavel Polák mluvil s mužem, který v mnoha německých městech prosadil zákaz dieselových aut – a porazil i spolkovou vládu v čele s kancléřkou Merkelovou.

Pro mnohé Maďary je dodnes traumatem rozdělení někdejších Uher, k němuž došlo v důsledku Trianonské smlouvy přesně před sto lety. Dobové i současné souvislosti popisuje Josef Mlejnek.

Pražské arcibiskupství odvolalo dlouholetého ředitele svého pražského gymnázia. Šlo o špatné hospodaření, nebo o skryté spory konzervativců s liberálněji orientovanými představiteli církve? Kauzu sleduje Prokop Vodrážka.

Co píší jinde

Babišovi odpůrci počítali příští týden s pětitisícovou demonstrací v Praze, ale není vůbec jisté, jak se k ní postaví úřady. Server Seznam Zprávy píše, že podle ministerstva vnitra se na akci vztahují karanténní omezení. Dříve přitom podle serveru vydalo ministerstvo opačné stanovisko.

Spojenými státy zmítají protesty a nepokoje, prezident Trump zvažuje nasazení armády. Komentář deníku New York Times připomíná, jaké byly důsledky podobného rozhodnutí prezidenta Eisenhowera před 63 lety.

Pro dnešek z Notesu vše – na závěr ještě malé fotoohlédnutí Ludvíka Hradilka za vrcholným momentem pro tu část českých katolíků, kteří si přáli návrat napodobeniny mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Po 102 letech tam stojí. Projekt měl a má řadu kritiků, zda bude společnost spojovat, či rozdělovat, ukáže až čas.