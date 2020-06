Obrazová glosa: Jemná ruka jeřábníkova, anebo Boží? Mariánský sloup po sto letech opět stojí

Necelých sto dva let uplynulo od stržení mariánského sloupu v Praze. Stejně dlouho usilovalo několik generací o jeho obnovu. Dnes bylo dílo dokonáno. Kopie monumentu stojí opět přesně na 15. poledníku.

Pražské Staroměstské náměstí jak ho známe poslední století – bez mariánského sloupu.

Letité snahy o jeho navrácení se dnes naplní. V lednu změnili někteří pražští zastupitelé názor a výstavbu sloupu povolili. Město to nebude stát ani korunu – sloup v odhadní ceně 58 milionů dostane po kolaudaci darem. Schodiště s balustrádou a podstavcem již stojí. Dřík i hlavice čekají na osazení.

Sloup se sochou Panny Marie Neposkvrněného početí od Jana Jiřího Bendla (zřejmě to byla první barokní socha ve střední Evropě) byl vztyčený v roce 1650 jako vděk za to, že Staré Město uniklo vyplenění švédskými vojsky. Její kopie stála na provizorním místě u Týnského chrámu posledních sedmnáct let.

Dělníci ji nemohli několik hodin sundat ani za použití páčidla.

Snad pomohly přímluvy bratrů františkánů…