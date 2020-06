Svobodu slova si vzít nenechám, říká šéf komunistů. V Praze chce novou sochu Koněva

Vládní legislativci nedávno zamítli váš návrh na ústavní ochranu vody, pro vás je to klíčové téma pro podporu vlády. Podporujete ji tedy ještě?

Se zástupci vlády jsme se už sešli, je tu vládní návrh zákona a jsem rád, že se zvýšení ústavní ochrany vody bude projednávat. Pro toleranci vládě stále platí našich sedm podmínek, vyhodnocujeme je každý půlrok. Máme výhrady k řadě bodů, na druhou stranu nejsme součástí vlády a skluz při projednávání zákonů existuje pro všechny strany, nejen pro KSČM. Dva a půl měsíce jsme se přece jen starali o úplně jiné věci.

Pro vás bylo velkou prioritou i zdanění církevních restitucí, které ústavní soud označil za protiústavní. Je to pro vás mrtvá věc?

Není. Jsme přesvědčeni a mrzí nás, že církev v době koronavirové krize nebyla na straně těch, kteří by byli ochotni se jakkoliv podílet na řešení krize domácností. Poslanci KSČM a krajští zastupitelé vybrali dvacet procent ze svých platů na dary pro nemocnice…

Ptáme se na církevní restituce. Jestli proti nim hodláte ještě nějak postupovat.

Jestliže se církev takto chová, najdeme jiný způsob, jak ji více zapojit do procesu sounáležitosti se státem a s občany. Ještě nevím jaký. Jedna z věcí, o kterých uvažujeme, je zrušení odpuštění daně z nabytí majetku.

Tvrzení o církvích, nepodílejících se na pomoci v době epidemie, pomíjí činnost církevních charitních projektů, například Charity ČR. Ta se dlouhodobě stará o přibližně 150 tisíc lidí v zemi v tíživé situaci. Její činnost v době epidemie je popsána zde.

Evidence majitelů? Uvidíme, co se vyjedná

Podpoříte změnu zákona o skutečné evidenci majitelů, která nyní prošla vládou a podle kritiků může nahrávat holdingu Agrofert?

Zatím jsme ve stadiu analýzy textu vlády. Určitě ho pustíme v prvním čtení. Naše konečné stanovisko bude otázkou toho, co se vyjedná. Nemůžeme někomu nařídit, aby se vzdal svého majetku, když vstoupí do politiky. To je neústavní krok. My musíme najít cestu, jak ten člověk nebude příjemcem té výhody.

Ale možností také je, aby Agrofert nečerpal dotace.

Svým způsobem pak znevýhodníte takovou firmu na trhu. Pak budeme rozhodovat, že někdo může a někdo nemůže, to pak není příliš rovné postavení komerčních subjektů. Nedovedu si představit, že bych jako politik předstoupil před lidi a říkal jim, že budu prosazovat nerovné zacházení s právnickými osobami. To po mně nemůžete chtít.

Je podle vás v pořádku, že vláda bere nyní obcím peníze kvůli koronavirové krizi? Neobracejí se na vás kvůli tomu vaši obecní zastupitelé?

Obracejí, ale obavy nemám. Jestliže tu byla či je krize způsobená pandemií, na nákladech krize se musí podílet stát, zaměstnavatelé i zaměstnanci. Kraje a obce jsou součástí