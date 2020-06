Vyhlídková věž i nová pasáž. Praha ukázala, jak se má proměnit holešovická tržnice

Hlavní město představilo plán, jak chce zrekonstruovat areál Pražské tržnice v Holešovicích. Vzniknout by zde měl prostor pro divadla, obchody i venkovní koncerty. Novou dominantou by měla být vyhlídková věž připomínající původní komín. V průběhu patnácti let by město mělo do areálu investovat dvě až tři miliardy korun.