Vládu musím pochválit za rychlost a odvahu. V rauši ale zapomínala na pravidla, hodnotí Vystrčil boj s virem

Vláda byla v opatřeních proti epidemii koronaviru rázná a rychlá, někdy si ale počínala nestandardně. Třeba když pozdě aktivovala Ústřední krizový štáb a do čela postavila epidemiologa Romana Prymulu, říká v rozhovoru pro Deník N předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Dostáváte se do rauše, že teď to máte v rukách. A máte tendenci zapomenout, že přesto jsou tu normy, pravidla a osvědčené postupy,“ popisuje. Vysvětluje také, co všechno zvažuje kolem své možné cesty na Tchaj-wan.

Jak podle vás vláda v první moment zareagovala na epidemii koronaviru? Jak to zvládla?

Je dobře, že udělala tak razantní opatření. Mělo to velký význam, protože se u nás epidemie nerozšířila zdaleka tolik jako v některých jiných zemích. Ráznost, rychlost a ochotu vlády rozhodnout je třeba pochválit. To je jedna věc. Druhá je, že si vláda na počátku v některých věcech počínala nestandardně, konkrétně to podle mě byly tři věci.

Které tři věci tedy?

První, že byl pozdě vyhlášen nouzový stav. Druhá, že byl dle mého názoru účelově a ne erudovaně, to znamená bez znalosti věci, změněn statut krizového štábu. A třetí, že v důsledku došlo k ne úplně přehlednému informování obyvatelstva o přijímaných opatřeních. Chyběla zřejmá a jasná komunikace s krizovými štáby nižších stupňů.

Jaké to podle vás mělo důsledky?

Premiér Babiš mohl aktivovat krizový štáb už jen při hrozbě, aniž byl vyhlášen nouzový stav. Vím, že dneska je chytrý každý. Hlavním úkolem krizového štábu je navrhovat řešení situace, jeho povinností je podpora činnosti úřadů a samospráv. Nakonec si to vláda sama uvědomila. O aktivaci štábu rozhoduje premiér, takže to byla jeho odpovědnost. Rozhodl se, že to udělá později, protože dlouhou dobu říkal, že krizový štáb je on.

Premiér to vysvětloval tak, že štáb je vláda a že kabinet jedná každý den.

Ano. Z hlediska lidí, kteří tomu trochu rozumí a v krizovém štábu někdy pracovali, je to ale nesmysl. A když si někdo v té vyhrocené době dovolil říct, že to je nesmysl a že si pan premiér a další počínají nesprávně, znamenalo to stovky hanlivých