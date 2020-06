Na Reportéry ČT se nedívám, ale nejsou v pořádku. Bobošíková snad radní Lipovskou neovlivní, říká poslankyně ANO

Příští týden bude volební výbor Sněmovny projednávat odvolání radního ČT Zdeňka Šarapatky z funkce. Navrhla to poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová, a to kvůli Šarapatkově příspěvku na Facebooku, v němž zveřejnil společnou fotografii prezidenta Miloše Zemana a zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery s komentářem „Smrt je popleta: dobří odcházejí…“ Odpůrci návrhu to považují za další krok k ovládnutí veřejnoprávní televize vládním hnutím – zejména poté, co v nedávné době prošli do Rady ČT jemu naklonění kandidáti. Kořanová v rozhovoru pro Deník N odmítla, že by nezávislost veřejnoprávních médií byla ohrožena. Šarapatka podle ní dehonestuje Radu ČT.

Místopředseda Sněmovny Tomio Okamura komentoval výsledek nedávné volby do Rady ČT následovně: 3:0, přesně podle mých představ, 100% zásah. Jste taky tak nadšená?

Já jsem neutrální. Svým způsobem jsem ráda, protože konečně teď se ukazuje, že Rada ČT něco dělá. Poprvé po dlouhé době jsem zaznamenala, jak včerejší rada probíhala, což mě těší, protože jak pro nás poslance, tak i pro veřejnost je důležité vědět, co ta rada činí a jestli opravdu kontroluje, jak ze zákona má. Jsem ráda, že se tam dostala paní Lipovská, kterou považuju za zdatnou ekonomku, i pana Xavera (radní ČT a moderátor Lubomír Veselý, pozn. red.) v podstatě uznávám, v médiích pracuje dlouhá léta. Takže bych to asi nevyjádřila jako 3:0…

Jenom 2:0?

Ani s panem Matochou nemám problém, taky ho beru jako odborníka.

Takže 3:0.

Nevyjádřila bych to tímto způsobem, přijde mi to zbytečné.

Když říkáte, že jste včera poprvé po dlouhé době zaznamenala, jak rada pracuje, co to znamená? Že jste se na ni včera podívala? Rada je přece vždycky veřejná.

Samozřejmě, ale že o tom média píší a že to veřejnost vidí. Nevím, kdo z veřejnosti se dívá na záznamy z rady. Myslím si, že teď budou rady pod drobnohledem, vzhledem k tomu, co ta volba vyvolala, což mi přišlo zbytečné, ale je to dobře.

Ve volbě do Rady ČT v březnu i v květnu uspěli pouze kandidáti doporučení vaším kolegou Berkovcem, případně ti, které označil jako neutrální – jak si to vysvětlujete?

Vůbec netuším. Hodně nerada komentuji ten nešťastně uniklý e-mail, pan Berkovec tvrdí, že byl upraven, já nevím, já ho nedostala. Všichni říkají, že proběhla volba podle toho e-mailu, ale co já jsem zaznamenala, o těch zvolených kandidátech v něm píše poměrně neutrálně, nejsou to nějací koně hnutí ANO.

Neprošel nikdo, u koho napsal, že ho nedoporučuje.

V podstatě ano.

Berkovec prohlásil, že dá funkci k dispozici, nakonec tak učinil jen na klubu ANO, který ho podržel. Myslíte si, že tím svůj slib splnil?

Řekl to na plénu, řekl to veřejně, veřejnost to zaznamenala, měl by dostát svým slovům. Na klubu proběhlo tajné