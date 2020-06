K čemu je Google poezie na světě

Nebaví vás poezie? Verše Máchy s Erbenem nebo Ivana Wernische a Petra Hrušky nudí, není jim rozumět? Tak zkuste Google poezii! Stejnojmenná stránka funguje na českém Facebooku sedmým rokem, má přes patnáct tisíc fanoušků – a její správci právě poslali do světa knižní best of: sto padesát básní, kde má hlavní autorský podíl „našeptávač“. Co to je, jak to funguje a proč tuhle knihu číst?