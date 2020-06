Americký prezident Donald Trump se chce až moc přátelit se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a zve ho na setkání nejvyspělejších států světa G7 do USA. Jenže Británie a Kanada jsou proti, Francie už loni ohlásila, že Rusko mohou přizvat, jen když vyřeší válku na východě Ukrajiny, a Německo se chystá proti agresivní ruské tajné službě zavést kybersankce, takže pro nejspíš taky nebude. A Trump by navíc chtěl přizvat i Jižní Koreu, Austrálii či Indii. Zatím to tak na super partu G „kdovíkolik“ nevypadá.

Brutální zásahy policie proti demonstrantům ohrožují pověst USA (jako země, která často ostatním radí, jak na demokracii a menšiny). EU vydala prohlášení (!) a kanadský premiér na dotaz ohledně protestů odpověděl 21sekundovým mlčením, než našel správná slova. Čína, Írán nebo Rusko Spojeným státům vrací úder za dřívější kritiku. Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh dokonce přišel s videem, kde vysvětluje historii otroctví a rasismu v USA. Načež bryskně zareagoval americký ministr zahraničí: „Vy věšíte homosexuály, kamenujete ženy a vyhlazujete Židy.“ A znepokojeno je i Rusko…

Ministerstvo pro místní rozvoj zaplatilo 11 400 korun za facebookovou kampaň na stránce své šéfky Kláry Dostálové. I když jde o zanedbatelnou částku, samotný sponzoring může nastolovat otázku, zda je v pořádku, že některé ministerstvo platí reklamu na facebookové stránce svého šéfa, který ji může využít v kampani. Dostálové resort v tom ale problém nevidí. Lidé jí prý na stránku píší.

Koncem března ministerstvo zdravotnictví koupilo v Číně 700 tisíc rychlotestů na koronavirus za 135 milionů korun. Jenže teď je praktičtí lékaři, kteří s nimi testovali lidi, jimž ukončovali karanténu, nejspíš mohou hodit do koše. Potřeba je nyní PCR test. Draze nakoupit, pompézně představit, vyhodit, další!

Šéf Senátu Miloš Vystrčil se začal připravovat na možnou cestu na Tchaj-wan, kam se chystal i jeho zesnulý předchůdce Kubera. Jenže část podnikatelů se k němu ze strachu z čínské odvety připojit nechce. Cesta na Tchaj-wan by totiž mohla ohrozit zájmy dané firmy v kontinentální Číně, která patří k největším trhům na světě. Navíc jen zmínky o cestě na Tchaj-wan vyvolaly ostré reakce Hradu. Jestli Vystrčil na cestu pojede, prozradí až v polovině června.

Polský publicista zarputile shání důkazy pro své tvrzení, že Česká republika je pustinou připomínající Divoký západ, obývanou pasivními a rozčarovanými lidmi, aby nakonec došel k „objevnému“ zjištění, že „Česko je země jako každá jiná“. Tak možná jen trochu moc koukal na seriál Pustina.

Šéfka státní kasy Alena Schillerová nevyloučila, že by státní schodek letos mohl stoupnout až na 500 miliard korun. 500 miliard jako půl bilionu? A není to málo? A co na to Kalousek?

Prezident Trump odmítl, že by se minulý pátek kvůli protestům schoval do svého bunkru v Bílém domě. Neohrožený vůdce tvrdí, že byl jen na inspekci prostor.

Polský prezident odvolal velvyslankyni v Česku Barbaru Ćwiorovou. Diplomatka měla diskriminovat zaměstnance ambasády.

Někdejší moderátor oblíbené soutěže Riskuj se pustil do edukativního projektu Neriskuj! Ve videu se třemi soutěžícími prochází témata, jak by se senioři měli bránit manipulaci na internetu a neriskovat tak, že se napálí.

Konec zadrátovaným hranicím! Od půlnoci bude umožněno volně cestovat na Slovensko a kontroly skončí i na rakouských hranicích.

Nepokoje v USA oživily i hackerskou skupinu Anonymous, která zaútočila na web policejního oddělení v Minneapolisu.

V Česku rostou ceny služeb i zboží nejrychleji ze všech zemí Evropy. Může za to navyšování platů v předchozích letech, ale i aktuálně slabá koruna.

A dobré zprávy na konec. Vědcům se podařilo objevit nejčistší vzduch na planetě, a to v oblasti Jižního oceánu poblíž Antarktidy. Oblast je totiž nejméně zasažena lidskou činností. Tak hlavně, aby vás nenapadlo tam jet 🙂