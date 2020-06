Vokřálův konec je pro ANO jen lokální problém. Voliče hnutí osobnosti kromě Babiše podle expertů nezajímají

Náhlý odchod místopředsedy ANO Petra Vokřála z Babišova hnutí jen čtyři měsíce před volbami, ve kterých měl vést kandidátku na jižní Moravě, může hegemona české politiky oslabit, ale pouze regionálně. Myslí si to odborníci na voličské chování, které Deník N oslovil. Podle nich je celostátní podpora hnutí ANO generována výhradně osobou premiéra Babiše. Velká část voličů Vokřála nezná.

Petr Vokřál byl poměrně výraznou postavou hnutí ANO. Zejména pak na jižní Moravě. V letech 2014 i 2018 vyhrál volby v Brně, čtyři roky byl brněnským primátorem. „Moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. ANO se vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo,“ uvedl Vokřál v prohlášení na rozloučenou s hnutím ANO. Jako své důvody vyjmenoval velrybaření s členy hnutí nebo také korupční problémy ANO na úrovni Brna.

Právě na podporu ANO v Jihomoravském kraji by jeho krok mohl mít dopad. Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně říká, že odchodem Vokřála přichází hnutí premiéra Babiše o výraznou lokální osobnost. „Jeho rezignací ANO přišlo o člověka, který byl známý, populární a vedl kandidátku do krajských voleb a bude mít problém najít náhradu. Jestli na první místo posunou vyškovskou místostarostku (nynější dvojka kandidátky Karin Šulcová, pozn. red.), kterou nikdo mimo Vyškov nezná, není to dobrý bonus pro kandidátku,“ říká pro Deník N Kopeček.

„I v krajských volbách bude samozřejmě rozhodovat