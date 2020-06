Zaorálek neudělal nic z toho, co řekl. Můžeme protestovat, vzkazuje vládě Svaz knihkupců a nakladatelů

Krize rozbouřila doposud klidné vody knižního trhu. Knihkupci a nakladatelé se rozštěpili na dvě frakce – Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a ty ostatní. Navzájem se obviňují z toho, že nepodporují zájmy knižního trhu. Podle předsedy Svazu Martina Vopěnky si řada malých nakladatelů a knihkupců neuvědomuje roli Svazu a jen se vezou na benefitech. Pro Deník N dále vysvětluje své stanovisko k údajnému střetu zájmů, co by podle něj pomohlo knižnímu trhu a jak utišit spory.

Svaz nedávno požádal ministryni Schillerovou o osvobození knih od DPH do konce roku 2021. Máte už odpověď?

Dostali jsme zamítavou odpověď, což se bohužel dalo čekat. Ministryně se odvolává na legislativu EU, která nižší než pětiprocentní DPH neumožňuje, a zároveň neumožňuje více než tři sazby. Chyběla mi tam ale jakákoliv vůle hledat jiné cesty, jak pomoci knižnímu trhu. My se s tím ale nespokojíme a budeme se snažit dostat k předsedovi vlády. Když nepomůže ani to, tak půjdeme do protestních akcí.

(Martin Vopěnka v den vydání rozhovoru napsal redakci, že Svaz vymyslel novou strategii s názvem Dejte lidem na knihy. Chtějí, aby vláda pomohla knižnímu trhu třeba tím, že dá každému žákovi poukaz na knihu v ceně například 500 korun. „Naopak protesty jsme odložili jako až poslední, krajní možnost,“ doplnil.)

Co by znamenalo pro knihkupce, nakladatele a distributory osvobození knih od DPH?

Byla by to pro ně živá voda. Když máte knihu za tři sta korun, těch třicet by si rozdělil nakladatel, knihkupec a distributor a umožnilo by jim to dál podnikat. Takhle si to bere stát a přijde mi to na hraně etiky, obzvlášť v této těžké době. Navíc nakladatelé budou po krizi vydávat v menším nákladu, což knihy zdraží. Tohle by byl nástroj, který by cenu knih udržel v přijatelných mezích. Bez odpuštění DPH se můžeme dostat do